ज्ञानवापी मस्जिद पोस्ट को लेकर गिरफ्तार हुए डीयू के प्रोफेसर रतन लाल को मिली जमानत

Highlights प्रोफेसर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को दी जमानत शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रो. रतन लाल को किया गया था गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को जमानत दे दी। उन्हें शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया था, जिसका उद्देश्य वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर 'शिवलिंग' की कथित खोज के बाद कथित तौर पर धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाना था।

अदालत ने प्रोफेसर रतन लाल को 50,000 रुपये के बॉन्ड और इतनी ही राशि पर जमानत दी गई है। उन्हें तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। दिल्ली के एक वकील की शिकायत के आधार पर मंगलवार रात हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वकील विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रोफेसर ने हाल ही में "शिवलिंग पर अपमानजनक, और उकसाने वाला ट्वीट" साझा किया था।

प्रोफेसर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना) और 295A (जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

He was arrested on Friday regarding a social media post allegedly intended to outrage reli­gious beliefs after the alleged discovery of Shivling inside Gyanvapi Mosque complex. pic.twitter.com/KincKtq9i2