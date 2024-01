समुद्री जहाज पर हुआ ड्रोन हमला, भारतीय नौसेना से मांगी मदद, तुरंत तैनात हुआ INS विशाखापत्तनम

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना आज अदन की खाड़ी में ड्रोन के हमले में फंसे एक मालवाहक जहाज को बचाने के लिए आगे आई। संकट की सूचना मिलने के बाद, भारत ने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम को तैनात किया, जिसने जहाज को रोक लिया और सहायता प्रदान की। नौसेना ने एक बयान में कहा, "अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त कर रहे आईएनएस विशाखापत्तनम ने संकट कॉल को स्वीकार किया और सहायता प्रदान करने के लिए 18 जनवरी 24 को 00:30 बजे जहाजों को रोक दिया। 22 चालक दल (09 भारतीय) के साथ एमवी जेनको पिकार्डी ने शून्य हताहत होने और आग लगने की सूचना दी।“

जहाज एमवी जेनको पिकार्डी को रोकने के बाद, बम विशेषज्ञ क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए जहाज पर चढ़ गए। नौसेना ने कहा, "विशेषज्ञों ने गहन निरीक्षण के बाद क्षेत्र को आगे के पारगमन के लिए सुरक्षित बना दिया है। जहाज अगले बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है।" यह घटना इजराइल-हमास संघर्ष के बीच लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हौथी आतंकवादियों द्वारा हमले तेज करने पर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने ऐसी समुद्री घटनाओं से सख्ती से निपटने के निर्देश जारी किए।

