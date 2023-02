अस्त्र मिसाइल का परीक्षण ऐन मौके पर टला, जानें हवा से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल की विशेषताएं

Highlights मिसाइल 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक निशाना साध सकती है अस्त्र मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है यह हवा से हवा में मार करने वाली उन्नत तकनीक की मिसालइल है

नई दिल्ली: डीआरडीओ ने मंगलवार को हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल प्रणाली का परीक्षण टाल दिया है। इससे पहले मंगलवार को एएनआई ने बताया था कि मिसाइल का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा अधिकारी के मुताबिक मिसाइल 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक निशाना साध सकती है।

रक्षा अधिकारियों ने कहा कि यह स्वदेशी एलसीए तेजस मार्क 1ए लड़ाकू विमान से लैस होगा। मिसाइल को उन्नत मिग-29 जेट्स पर भी लगाया जाएगा। अस्त्र मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है।

मिसाइल को विभिन्न रेंजों और ऊंचाई पर हवाई लक्ष्यों को संलग्न करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल की रेंज 110 किमी तक है और यह 20 किमी तक की ऊंचाई पर लक्ष्य को भेद सकती है। यह मिसाइल फुर्तीले और गैर-चालाक दोनों लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, जिससे यह हवा से हवा में होने वाली युद्ध स्थितियों में अत्यधिक बहुमुखी है।

अस्त्र मिसाइल अपने असाधारण प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए एक ठोस-ईंधन रॉकेट मोटर और एक उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करती है। मिसाइल की मार्गदर्शन प्रणाली में जड़त्वीय नेविगेशन, मध्य-मार्ग मार्गदर्शन और टर्मिनल मार्गदर्शन के लिए सक्रिय रडार होमिंग शामिल है। यह मिसाइल को प्रतिकूल मौसम की स्थिति और इलेक्ट्रॉनिक प्रत्युपाय के वातावरण में भी लक्ष्य को ट्रैक करने और संलग्न करने की अनुमति देता है।

DRDO today carried out a successful testfiring of the Astra air-to-air missile system off the Odisha Coast. The missile fired from the Su-30MKI fighter jet can strike targets beyond 100 Kms of range: Defence officials pic.twitter.com/nSFLt8Cuuu