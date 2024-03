वीडियो: पलक झपकते ही तबाह हो जाएंगे दुश्मन के ड्रोन, DRDO ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया

Highlights DRDO ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) का सफल परीक्षण VSHORADS एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPAD) है

नई दिल्ली: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 28 और 29 फरवरी को ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) मिसाइल के दो उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए। DRDO ने इस सफल परीक्षण का वीडियो भी जारी किया है। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) की सबसे खास बात ये है कि इसके लिए किसी भारी-भरकम लॉचर की जरूरत नहीं पड़ती। बेहद छोटे जमीन पर रखकर संचालित किए जाने वाले लॉंचर से इसे दागा जा सकता है।

Very Short Range Air Defence System (VSHORADS) missile was successfully tested against high speed unmanned aerial targets under different interception scenarios on 28th and 29th Feb 2024 off the coast of Odisha@DefenceMinIndia@SpokespersonMoDpic.twitter.com/yvMsYxGW2M