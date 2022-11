डॉ सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया

नई दिल्ली: डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति ने डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नियमित राज्यपाल नियुक्त किया है। बोस का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने के साथ ही शुरू हो जाएगा। प्रेम विज्ञप्ति को भारत के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा जारी की गई है। पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद जुलाई से मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

Dr CV Ananda Bose appointed as the Governor of West Bengal. pic.twitter.com/PsGKySLgGO