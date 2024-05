Dombivli MIDC Blast: केमिकल फैक्ट्री विस्फोट में अब तक 10 लोगों की मौत, लापता की तलाश जारी

Dombivli MIDC Blast: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आकर करीब 10 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को हुए इस हादसे को पूरा एक दिन बीत चुका है और राहत-बचाव कार्य अब भी जारी है। घटना में 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है वहीं, कई लोग लापता है जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है।

24 मई 2024, शुक्रवार सुबह बचाव दल ने घटनास्थल से तीन और शव बरामद किए, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने अपना बचाव अभियान जारी रखा है।

#WATCH | Dattatray Shelke, fire officer, Kalyan Dombivli Municipal Corporation (KDMC) says, "There is a paint company just beside the premises. There is still a little fire there. Cooling operations are underway and 3 more bodies were recovered this morning..." https://t.co/TcUELCgZcIpic.twitter.com/mmm1wjQRwr