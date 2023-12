द्रमुक सांसद सेंथिल कुमार ने संसद में अपने विवादित बयान पर जताया खेद

Highlights सेंथिल कुमार ने संसद में मांगी माफी मंगलवार को उन्होंने दिया था विवादित बयान सेंथिल ने कहा था कि भाजपा केवल 'गौ मूत्र' वाले राज्यों में जीतती है

नई दिल्ली: द्रमुक सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने अपनी एक विवादित टिप्पणी के लिए बुधवार को लोकसभा में खेद जताया और अपने बयान को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान कहा, "मेरे द्वारा कल दिए गए बयान से सदस्यों और जनता के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं उस बयान को वापस लेता हूं। मैं आग्रह करता हूं कि उसे कार्यवाही से हटाया जाए। मैं खेद जताता हूं।"

पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने कहा, "बयान को पहले ही कार्यवाही से हटा दिया गया है और आपने खेद जता दिया है, मामला खत्म हो गया।" सेंथिल कुमार ने मंगलवार को सदन में जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयकों पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए हिंदी भाषी राज्यों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी।

सांसद डीएनवी सेंथिल ने मंगलवार को 3 राज्यों में भाजपा के चुनाव जीतने पर कहा था कि वे सिर्फ 'गौ मूत्र' वाले राज्यों में ही जीत पाते हैं। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि भाजपा के गढ़ सिर्फ हिंदी भाषी राज्य हैं।

