DMK leader V Senthil Balaji: तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, आखिर वजह

DMK leader V Senthil Balaji: तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग और नौकरी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने और जेल जाने के सात महीने बाद सोमवार को अपना इस्तीफा दे दिया। राजभवन का बयान कर जानकारी दी। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 14 जून को धन शोधन मामले में मामले में गिरफ्तार किया था। एम के स्टालिन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में क्यों रखा गया। मुख्यमंत्री स्टालिन के कार्यालय ने बालाजी के इस्तीफा सौंपने की पुष्टि की और कहा कि इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 फरवरी तक बढ़ा दी थी।

अभियोजन पक्ष ने सेंथिल बालाजी को यहां केंद्रीय कारागार से वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया था। बालाजी की गिरफ्तारी एक कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़ी थी, जो 2011 से 2015 तक तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था।

