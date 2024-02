'अलग देश की मांग' विवाद में अब डीके शिवकुमार ने कहा- 'दक्षिण के लिए नहीं की गई कोई बड़ी बजट घोषणा'

Highlights डीके शिवकुमार ने कहा, डीके सुरेश या किसी अन्य नेता ने दक्षिण भारत के दर्द के बारे में बात की है राज्य के डिप्टी सीएम ने कहा, आप (केंद्र) केवल हिंदी बेल्ट को नहीं देख सकते कांग्रेस नेता ने कहा, इस बजट में, वित्त का समान वितरण नहीं

बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद डीके सुरेश की विवादास्पद 'अलग राष्ट्र' टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत के दक्षिणी राज्यों के लिए कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार "हिंदी-बेल्ट" राज्यों की ओर नहीं देख सकती। एएनआई ने शिवकुमार के हवाले से कहा, "डीके सुरेश या किसी अन्य नेता ने दक्षिण भारत के दर्द के बारे में बात की है... एक संतुलन होना चाहिए। पूरा देश एक है... आप केवल हिंदी बेल्ट को नहीं देख सकते... इस बजट में, वित्त का समान वितरण नहीं।''

शिवकुमार ने दावा किया कि राष्ट्रीय खजाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद कर्नाटक को केंद्र सरकार से ज्यादा राजस्व नहीं मिल रहा है। राज्य के डिप्टी सीएम ने कहा, "कर्नाटक केंद्र को बहुत सारा राजस्व दे रहा है... पूरे दक्षिण भारत के लिए, कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है... हमें लगता है कि हमें निराश किया गया है। लेकिन पूरा देश एक है। हम भारतीय हैं। भारत को एकजुट होना चाहिए। क्षेत्रवार कुछ भी मांगने का सवाल ही नहीं उठता।''

