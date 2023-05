जेडीएस संग गठबंधन की संभावनाओं पर आई शिवकुमार की प्रतिक्रिया, कहा- "मैं उनके बारे में नहीं जानता, उन्हें अपना फैसला लेने दीजिए"

Highlights जद (एस) के साथ गठबंधन पर कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवकुमार ने कहा कि मेरे पास कोई बैकअप योजना नहीं है। मतगणना कर्नाटक भर के 36 केंद्रों में शनिवार 8 बजे शुरू होगी।

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तहत 10 मई को डाले गए मतों की गिनती शनिवार को होगी, जिसमें आपस में कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के अलावा जद (एस) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इन दलों के उम्मीदवार चुनाव परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच जद (एस) के साथ गठबंधन पर कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, "एग्जिट पोल की अपनी थ्योरी होती है। हम उन नमूनों पर नहीं जाते हैं, मेरा नमूना आकार बहुत अधिक है और इसमें हमारे पास सहज बहुमत होगा। मैं जद (एस) के बारे में नहीं जानता, उन्हें अपना फैसला लेने दीजिए। मेरे पास कोई बैकअप योजना नहीं है, मेरी एकमात्र योजना है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी।"

#WATCH | Exit polls have their own theory. We don't go by those samples, my sample size is too high and in that, we will have a comfortable majority. I do not know about JD(S), let them take their own call. I don't have any backup plan, my only plan is that Congress party will… pic.twitter.com/agJ551kIyb