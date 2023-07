कुमारस्वामी के विपक्षी बैठक के बयान पर बोले डीके शिवकुमार- "वो अगर भाजपा के खिलाफ लड़ने में रुचि रखते हैं तो..."

Highlights शिवकुमार ने कहा कि यदि वह वास्तव में भाजपा के खिलाफ लड़ने में रुचि रखते हैं, तो हम इस पर एजेंडे पर चर्चा करेंगे। पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में 15 दलों ने भाग लिया था। विपक्ष की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए अपनी रणनीति तैयार की जाएगी।

बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष ने कभी भी जेडीएस को अपना हिस्सा नहीं माना। इसलिए जेडीएस के किसी भी महागठबंधन की पार्टी होने का कोई सवाल ही नहीं है। शिवकुमार ने कहा कि यदि वह वास्तव में भाजपा के खिलाफ लड़ने में रुचि रखते हैं, तो हम इस पर एजेंडे पर चर्चा करेंगे।

बता दें कि विपक्ष की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए अपनी रणनीति तैयार की जाएगी। 2024 के आम चुनावों के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन के लिए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम और संचार बिंदुओं का मसौदा तैयार करने के लिए एक उपसमिति गठित करने का प्रस्ताव है। मालूम हो, पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में 15 दलों ने भाग लिया था।

#WATCH | ..." If he is really interested in fighting against BJP, we will discuss it on the agenda", says Karnataka Dy CM and Congress leader DK Shivakumar on JD(S) leader HD Kumaraswamy#OppositionMeetinghttps://t.co/viPyZp2NIzpic.twitter.com/6eUPZXQVZs