कर्नाटक: भाजपा पर हमलावर हुए कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार, कहा- भाजपा ने प्रदूषित किया विधान सभा, गोमूत्र से करेंगे सफाई

बेंगलुरु: कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि विधान सौध भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन के दौरान भ्रष्टाचार से प्रदूषित हो गया था और कहा कि अगर वह सत्ता में आती है तो उनकी पार्टी इसे गोमूत्र और डेटॉल से शुद्ध करेगी।

भगवा खेमे पर तीखा हमला करते हुए डीके शिवकुमार ने न केवल राज्य सरकार को "दुष्ट" कहा, उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा को अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए क्योंकि पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में कार्यालय छोड़ना होगा।

भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए शिवकुमार ने कहा, "आपकी सरकार के लिए केवल 40-45 दिन शेष हैं। यह आपके टेंट को पैक करने का समय है। हम विधान सौधा को डेटॉल से साफ करेंगे। मेरे पास शुद्धिकरण के लिए गोमूत्र भी है, इस दुष्ट सरकार को जाना चाहिए। लोग यही चाहते हैं। बोम्मई, आप अपने मंत्रियों को सामान समेटने को कहिये।"

There're only 40-45 days left for your govt. It's time to pack your tents. We'll clean Vidhana Soudha with Dettol. I also have cow urine for purification, this evil govt should go. That's what people want. Bommai, tell your ministers to pack up: Karnataka Cong chief DK Shivakumarpic.twitter.com/qACqFij6Gc