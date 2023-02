पुलवामा आतंकी हमले की चौथी बरसी पर बोले दिग्विजय सिंह- खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए CRPF जवान

Highlights 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई थी। आज पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए।

नई दिल्ली: साल 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई थी। ऐसे में मंगलवार को पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। इस बीच जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए।

Today we pay homage to the 40 CRPF Martyrs who died because of the blatant Intelligence Failure in Pulwama. I hope all the Martyred Families have been suitably rehabilitated.

सिंह ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "आज हम उन 40 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए। मुझे उम्मीद है कि सभी शहीद परिवारों का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया गया है।" वहीं, सिग्विजय सिंह से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, "हमारे वीर नायकों को याद करते हुए जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था।"

Remembering our valorous heroes who we lost on this day in Pulwama. We will never forget their supreme sacrifice. Their courage motivates us to build a strong and developed India.