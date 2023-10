दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर को लेकर कहा- " निर्माण में मैंने 1.1 लाख दिए, क्योंकि मैं एक अच्छा हिंदू हूं"

Highlights मध्य प्रदेश: दिग्विजय सिंह ने कहा मैं एक अच्छा हिंदू हूं उन्होंने कहा इस कारण राम मंदिर के निर्माण में 1.1 लाख रुपए दिए पिछले दिनों राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान से बहस के कारण चर्चा में थे

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को राम मंदिर के निर्माण पर कहा कि उन्होंने इसके लिए 1 लाख रुपए दिए हैं। उन्होंने इस राशि देने के पीछे बताया कि वो भी अच्छे हिंदू इसलिए उन्होंने ऐसा किया है।

विधानसभा के मद्देनजर दिगविजय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रेस वार्त कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा मैं सनातन धर्म को मानता हूं और मैं एक अच्छा हिंदू हूं। हालाँकि, चुनाव में धर्म का उपयोग करने गलत है।

उन्होंने मीडिया को ये भी बताया कि पीएम मोदी को 1 लाख रुपए ट्रस्ट को देने के लिए चेक के रूप में सौंपे थे। लेकिन, प्रधानमंत्री ने दिगविजय को यह वापस कर दिया और कहा आप स्वयं इसे ट्रस्ट को दें।

सिंह की यह टिप्पणी एक हफ्ते से भी कम समय के बाद आई है, जब वह मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नवरात्रि के आखिरी दिन अपने आवास पर 'कन्या पूजा' करने को लेकर बहस को लेकर चर्चा में थे।

कांग्रेस नेता ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो 'ड्रामेबाज' (नाटकीय करने वाला व्यक्ति) है। "मुख्यमंत्री के बारे में बात मत करो। उन्होंने कहा, "मैंने इतना झूठा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा।' मैंने ऐसे व्यक्ति को नाटक करते कभी नहीं देखा।' अब तो पीएम मोदी भी उनसे डरने लगे हैं।''

#WATCH | Bhopal: Congress leader Digvijaya Singh says, "I follow Sanatana Dharma, and I am a good Hindu... However, the use of religion in elections is prohibited. In the construction of Ram Mandir, Shivraj Singh Chouhan gave Rs 1 lakh, while I gave Rs 1.11 lakh. I sent that… pic.twitter.com/j3FevvcN6b