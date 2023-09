Dhupguri assembly seat bypoll 2023: सीएम ममता ने दिया झटका, धुपगुड़ी विधानसभा सीट पर कब्जा, 2021 में भाजपा ने छीनी थी और 2023 में टीएमसी का कब्जा

Highlights पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की धुपगुड़ी विधानसभा सीट भाजपा से छीन ली है। तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस समर्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा था। विपक्षी दलों द्वारा गठित ‘इंडिया’ गठबंधन का यह पहली चुनावी परीक्षा मानी जा रही है।

Dhupguri assembly seat bypoll 2023: उत्तर बंगाल में धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा को झटका दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने उपचुनाव में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की धुपगुड़ी विधानसभा सीट भाजपा से छीन ली है। तृणमूल कांग्रेस ने 2016 में इस सीट से जीत दर्ज की थी लेकिन 2021 के चुनाव में भाजपा ने यह सीट उससे छीन ली थी।

TMC wrests Dhupguri assembly seat in West Bengal's Jalpaiguri district from BJP in bypoll: officials