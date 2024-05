'ध्रुव राठी की नेटवर्थ ₹50 करोड़, बिटकॉइन फ्रॉड का किया सपोर्ट', सोशल कॉमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा का दावा

Highlights अय्यर के अनुसार, राठी ने कथित तौर पर 'बिटकॉइन धोखाधड़ी' का समर्थन करने वाला एक वीडियो बनाया और पोस्ट किया और फिर उसे हटा दिया उन्होंने यह भी कहा कि राठी ने अपने दर्शकों से पूछा, 'क्या उन्हें सड़कों की भी जरूरत है न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा पॉडकास्ट के इस एपिसोड अपनी भिन्न-भिन्न राय व्यक्त कर रहे हैं

नई दिल्ली: फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने एनालिटिकल वीडियो के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों को आकर्षित किया है। पिछले दो वर्षों से सोशल मीडिया पर उनका नाम और वीडियो ट्रेंड करते रहते हैं। हालांकि इस साल उनकी लोकप्रियता एक बड़ा उछाल आया है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बढ़ती चिंताओं को उजागर करने वाले उनके दो वीडियो को लाखों व्यूज के साथ-साथ अन्य जगहों पर भी लोकप्रियता मिली है। पीएम मोदी और पार्टी की आलोचना करने वाले ये उपरोक्त वीडियो सोशल मीडिया शहर में चर्चा का विषय बन गए हैं, उनका नाम एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर लगातार ट्रेंड कर रहा है।

हालांकि इसके विपरीत पिछले कुछ महीनों में राठी पर कई आरोप लगे हैं, ये आरोप उनकी आस्था से लेकर उनकी निष्ठा तक हैं। इस तरह के एक और 'आरोप' वाले हालिया घटनाक्रम में, सामाजिक टिप्पणीकार और पत्रकार अभिजीत अय्यर-मित्रा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी भड़काऊ बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने राठी के संबंध में एक पॉडकास्ट पर एक सनसनीखेज टिप्पणी की।

अय्यर-मित्रा के अनुसार, जर्मनी में रहने वाले ध्रुव राठी ने सिस्टम में 'पूंजीवादी तंत्र' को नियोजित करके बहुत सारे संसाधन अर्जित करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा, राठी की नेटवर्थ 50 करोड़ रुपये है और उसने यह सारा पैसा अपने 'पूंजीवादी यूट्यूब चैनल' के जरिए कमाया है। इसके अलावा, अय्यर-मित्रा ने राठी के वीडियो और उसके कंटेंट की कड़ी आलोचना भी कीं। अय्यर के अनुसार, राठी ने कथित तौर पर 'बिटकॉइन धोखाधड़ी' का समर्थन करने वाला एक वीडियो बनाया और पोस्ट किया और फिर उसे हटा दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि राठी ने अपने दर्शकों से पूछा, 'क्या उन्हें सड़कों की भी जरूरत है'। जैसे-जैसे चर्चा आगे बढ़ी, ये कथन और अधिक निरर्थक होते गए। राठी ने अभी तक अपनी आधिकारिक संपत्ति नहीं बताई है, लेकिन अतीत में उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से इनमें से कई 'आरोपों' को खारिज कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा पॉडकास्ट के इस एपिसोड अपनी भिन्न-भिन्न राय व्यक्त कर रहे हैं।

