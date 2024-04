Lok Sabha Election 2024: धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को BSP ने बनाया उम्मीदवार, पार्टी ने 11 सीटों से इन प्रत्याशियों पर लगाया दांव, यहां पढ़ें

Highlights Lok Sabha Election 2024: बसपा ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की Lok Sabha Election 2024: सूची में चौंकाने वाला नाम धनंजय सिंह की पत्नी का रहा Lok Sabha Election 2024: खबरों की माने तो यहां से त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है

Lok Sabha Election 2024: बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का है, जिन्हें पार्टी ने जौनपुर से मैदान में उतारा है। अब इस सीट से माना जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा और भाजपा ने कृपाशंकर पर दांव लगाया।

लेकिन खबरों की मानें तो भाजपा ने जब से कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है, तब से इकाई नेताओं में नाराजगी है और सभी का एक सुर में कहना है कि यह पैराशूट उम्मीदवार हैं। इन्हें जबरदस्ती जौनपुर वासियों पर थोपा जा रहा है, क्योंकि कृपाशंकर इससे पहले महाराष्ट्र से राजनीति करते रहे हैं। दूसरी तरफ बाबू सिंह कुशवाहा पर लगे एनएचआरएम घोटाले के दाग लगे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यह मुकाबला कड़ा हो गया और अब जीत मिलने में कड़ी फाइट देखने को मिलने वाली है।

SP announces 7 more candidates for UP. Party makes the election in Jaunpur interesting by fielding ex- minister Babu Singh Kushwaha who allegedly had role

