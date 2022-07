IndiGo flight delays: डीजीसीए ने देश भर में उड़ान में देरी पर इंडिगो से मांगा स्पष्टीकरण

Highlights क्रू मेंबर्स की कमी के कारण निर्धारित समय से पीछे चल रही थीं उड़ानें इस संबंध में DGCA ने एयरलाइन अधिकारियों से मांगा है स्पष्टीकरण

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर उड़ान में देरी के लिए कड़ा संज्ञान लिया है और इस संबंध में एयरलाइन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश भर में इंडिगो की कई उड़ानें क्रू मेंबर्स की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित समय से पीछे चल रही थीं।

शनिवार को केबिन क्रू की कमी के कारण इंडिगो की कई उड़ानों में कथित तौर पर देरी हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया एक लेख में उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इंडिगो की केवल 45 प्रतिशत उड़ानें दिन में समय पर संचालित हो सकीं। कथित तौर पर कोविड -19 महामारी के बाद से वेतन में कटौती से क्रू सदस्य नाखुश हैं। मंत्रालय ने इंडिगो के आंकड़े 45.2 प्रतिशत पर सूची में सबसे नीचे रखा है।

डीजीसीए के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया है और देश भर में भारी उड़ान देरी के पीछे स्पष्टीकरण मांगा है।"

