मुश्किल में फंसी स्पाइसजेट, 18 दिन में 8 घटनाओं के बाद सरकार ने भेजा कारण बताओ नोटिस

Highlights 18 दिन में तकनीकी खराबी की 8 घटनाएं सुरक्षा मानकों को लेकर डीजीसीए के रडार पर स्पाइसजेट 3 दिन के अंदर कंपनी को देना होगा जवाब

विमानन कंपनी स्पाइसजेट की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पिछले 18 दिन में स्पाइसजेट के विमानों में तकनीकी खराबी के 8 मामले सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय गंभीर हो गया है। विमानों में तकनीकी खराबी को यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और तीन दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।

इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट कर के कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सब से उपर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सुरक्षा से संबंधित छोटी से छोटी खामियों की भी जांच कर के उन्हें सुधारा जाएगा.

Passenger safety is paramount. Even the smallest error hindering safety will be thoroughly investigated & course-corrected. https://t.co/UD1dJb05wS