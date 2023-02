विस्तारा एयरलाइन पर डीजीसीए ने लगाया 70 लाख का जुर्माना, नियमों का पालन न करने पर हुई कार्रवाई

Highlights एयर विस्तारा पर डीजीसीए ने लगाया 70 लाख का जुर्माना एयर विस्तारा पर आरोप है कि उसने तय नियम का पालन नहीं किया डीजीसीए ने पिछले साल अक्टूबर में ये जुर्माना लगाया था।

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर विस्तारा एयरलाइन कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने एयर विस्तारा पर करीब 70 लाख का जुर्माना लगा दिया है। डीजीसीए ने एयरलाइन पर ये जुर्माना देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अनिवार्य उड़ानों की न्यूनतम संख्या का संचालन नहीं करने के संबंध में लगाया है। डीजीसीए के अनुसार, विस्तारा ने जुर्माने का भुगतान कर दिया है।

Air Vistara fined Rs 70 lakh for not operating mandated UDAN flights in northeast



