पीएम मोदी पर TMC सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने किया कटाक्ष, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights संसद में मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं हुआ है और इस पर 8 से 10 अगस्त के बीच चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं, जो सत्र का आखिरी दिन भी है।

नई दिल्ली: तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि वह अभी तक एक मिनट के लिए भी संसद नहीं आए हैं, लेकिन उनके मंत्रियों ने घोषणा की है कि वह संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन आएंगे। तृणमूल सांसद ने कहा, "अब आपके कृपापात्र घोषणा करते हैं कि आप अंतिम दिन, 10 अगस्त को आने के लिए तैयार हो गए हैं।"

संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस पीएम मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं हुआ है और इस पर 8 से 10 अगस्त के बीच चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं, जो सत्र का आखिरी दिन भी है।

अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा लाया गया है लेकिन विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) से संबंधित सभी विपक्षी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। संसद के इस सत्र में ज्यादातर मणिपुर मुद्दे पर इतना व्यवधान देखा गया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को लोकसभा की अध्यक्षता नहीं की।

PM @narendramodi You still have not come to #Parliament for a minute.



And now your minions announce you have condescended to come on the last day, August 10. https://t.co/qIX9bySbo7