यूपी: मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में फिर हुआ प्रदर्शन, बढ़ाई गई इलाके की सुरक्षा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 18, 2023 07:28 AM

इसी बीच, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता पप्पू शर्मा ने अपने साथियों के साथ उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया है कि एक समुदाय के लोगों ने तिलहर कस्बे का घेराव कर उसे बंधक बना लिया जिसके चलते नगर के निवासियों में भय का माहौल बना हुआ है।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

