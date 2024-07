जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करना अपराध, UAPA ट्रिब्यूनल का फैसला

UAPA: जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करना या 'आत्मनिर्णय के अधिकार' की वकालत करने को लेकर यूएपीए न्यायाधिकरण ने साफ शब्दों में इसे अपराध कहा है। यूएपीए न्यायाधिकरण ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि 'आत्मनिर्णय के अधिकार' की वकालत करना अलगाववादी गतिविधि है और आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अपराध है। यूएपीए न्यायाधिकरण ने 22 जून को 148 पन्नों के फैसले में यह बात कही है। साथ ही उसने आतंकवादी मसरत आलम के संगठन मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है।

Asking for Plebiscite in J&K is Secessionist Activity and Offence Under Anti-Terror Law, Rules UAPA Tribunal.



The UAPA Tribunal has said this in a 148-page judgement on June 22 while upholding the ban on terrorist Masrat Alam’s organisation – Muslim League Jammu Kashmir (Masrat… pic.twitter.com/QKEAzcYUZx