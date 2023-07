दिल्ली: क्या यमुना के पानी से लबालब भरे लाल किले के पास फिर से यातायात शुरू? जानें किन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू

Highlights लाल किला पर यातायात सामान्य जलभराव कम होने से फिर से सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू यमुना में अभी भी जलस्तर घट और बढ़ रहा है

नई दिल्ली: पिछले कई दिनों से दिल्ली के इलाकों में यमुना नदी के बढ़े जलस्तर के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी। प्राचीन लाल किले के पास तक यमुना का पानी पहुंच गया था जिसके बाद उसके आस-पास के सड़कों पर जलजमाव के कारण आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए लाल किले के पास यातायात को रोक दिया था जिसे अब एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। अब गाड़ियों की सामान्य तौर पर आवाजाही शुरू कर दी गई है और कई वाहन इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं।

आईटीओ से यमुना ब्रिज होते हुए लक्ष्मी नगर वाला मार्ग चालू होने से पूर्वी दिल्ली के लोगों के लोगों का सेंट्रल दिल्ली और राजधानी के अन्य हिस्सों में आवाजाही पहले की तरह आसान हो गई है।

#WATCH | Delhi: Movement of traffic normalised on the road near Red Fort, days after it remained heavily waterlogged due to the overflowing Yamuna River.



(Latest drone visuals from the area) pic.twitter.com/N23m7t5PeC