गर्मी से मिलती रहेगी राहत, दिल्ली का मौसम देख वैज्ञानिक भी हैरत में! अभी एक सप्ताह और लू चलने की संभावना नहीं

By भाषा | Published: May 10, 2023 11:53 AM

दिल्ली में इस साल गर्मी का प्रकोप बहुत हद तक देखने को नहीं मिला है। लगातार पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलती रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी दिल्ली में 16-17 मई तक लू चलने की संभावना नहीं है।

