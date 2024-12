Delhi Weather: 15 से ज्यादा ट्रेनें लेट, हवाई यात्रियों के लिए एडवाइजरी..., घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली के लिए IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Delhi Weather:दिल्ली में गुरुवार की सुबह घने कोहरे के बीच हुई। धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी एक दम जीरो हो गई है। ठंड बढ़ने के साथ ही पारा नीचे गिरता जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार शाम को हल्की बारिश के साथ घना कोहरा रहेगा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

दिल्ली के खराब मौसम को देखते हुए कई ट्रेनें देरी से चल रही है तो वहीं, दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है।

Update issued at 02:55 hours. Kind attention to all flyers! #Fog #FogAlert #DelhiAirport pic.twitter.com/BIrVKOOxJs

दिल्ली एयरपोर्ट एडवाइजरी

दिल्ली एयरपोर्ट ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है, ''दिल्ली एयरपोर्ट पर कम दृश्यता प्रक्रियाएं जारी हैं। सभी उड़ान संचालन वर्तमान में सामान्य हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उड़ान की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।''

गौरतलब है कि देश भर से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, क्योंकि शहर में शीतलहर की स्थिति तेज हो गई है।

देरी से चल रही ये ट्रेनें

अवध असम एक्सप्रेस जो सुबह 7:07 बजे आने वाली थी, वह 4 घंटे 38 मिनट की देरी से चल रही है।

ऊंचाहार एक्सप्रेस जो सुबह 4:00 बजे आने वाली थी, वह 3 घंटे 49 मिनट की देरी से चल रही है।

एस क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो सुबह 7:55 बजे आने वाली थी, 1 घंटे 23 मिनट की देरी से आई।

शिव गंगा एक्सप्रेस जो सुबह 8:30 बजे आने वाली थी, 1 घंटे 10 मिनट की देरी से आई।

विक्रमशिला एक्सप्रेस जो सुबह 7:20 बजे आने वाली थी, वह 1 घंटे 65 मिनट की देरी से चल रही है।

दुरंतो एक्सप्रेस जो सुबह 6:40 बजे आने वाली थी, 2 घंटे 56 मिनट की देरी से आई।

पूर्वा एक्सप्रेस जो सुबह 6:05 बजे आने वाली थी, 4 घंटे की देरी से आई।

अवध असम एक्सप्रेस जो सुबह 7:07 बजे आने वाली थी, 4 घंटे 38 मिनट की देरी से आई।

गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस जो सुबह 9:10 बजे आने वाली थी, 1 घंटे 10 मिनट की देरी से आई।

बुई नई दिल्ली एक्सप्रेस जो सुबह 9:45 बजे आने वाली थी, 1 घंटे 5 मिनट की देरी से आई।

सद्भावना एक्सप्रेस जो सुबह 4:45 बजे आने वाली थी, 36 मिनट की देरी से आई।

VIDEO | Fog cover in Delhi as the nation capital region continues to witness cold wave conditions. Drone visuals from AIIMS area.#DelhiWeather#WeatherUpdate



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/4cpIURD4RK