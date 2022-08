दिल्ली: अमित शाह ने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, NIA महानिदेशक और गृह सचिव के साथ की बैठक, जानें क्या है मामला

Highlights पर्व-त्योहार सहित कई मुद्दे पर चर्चा की। एनआईए के महानिदेशक, गृह सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए और दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, एनआईए के महानिदेशक, गृह सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। त्योहार सहित कई मुद्दे पर चर्चा की।

दिल्ली के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने बल का कार्यभार संभालने के एक दिन बाद मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं और रविवार को दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले अर्धसैनिक बल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के प्रमुख थे।

