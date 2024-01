दिल्ली: सड़क धंसने के बाद जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Highlights दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे पर लगा जाम राजधानी में बारापुला से डीएडी टोल बूथ की ओर जाने वाला हाईवे प्रभावित अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली: राजधानी में बारापुला से डीएडी टोल बूथ की ओर जाने वाला हाईवे प्रभावित हो गया है, जिससे अब ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। इससे हुआ ये कि कारों की कतार भी लग गई। फिर, स्थिति को भांपते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी जारी की। साथ ही बताया कि डीएनडी टोल बूथ पर सड़क धंसने के कारण ऐसा हुआ है।

Traffic is affected in the carriageway from Barapulla towards DND Toll Booth due to a road cave-in at DND Loop: Delhi Traffic Police pic.twitter.com/Tk4uu5dBVY