दिल्लीः पुष्प विहार में अमृता सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, तलाशी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 16, 2023 11:16 AM

दिल्ली के पुष्प विहार स्थित अमृता सीनियर सेकेंडरी को बम से उड़ाने की धमकी मंगलवार मिली।

