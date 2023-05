दिल्ली: बेहोश होकर तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरे सत्येंद्र जैन, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में कराए गए भर्ती: आप

Highlights सत्येंद्र जैन जेल के बाथरूम में बेहोश हो गए है उन्हें दीन दयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं बताया जा रहा है कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आप के सूत्रों के हवाले के बताया गया है कि सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने के कारण वह जेल के बाथरूम में बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, इस घटना में जैन को मामूली चोटें आई हैं और उनका चेकअप किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले हाल ही में जैन को अस्पताल में चेकअप के लिए लाया गया था क्योंकि जेल में उनकी तबीयत खराब चल रही है।

Delhi | Jailed AAP leader Satyendar Jain brought to Deen Dayal Upadhyay Hospital after he slipped and fell in the bathroom at Tihar Jail last night. He has suffered minor injuries and has been brought for a checkup: Tihar Jail administration



(File photo) pic.twitter.com/gzU6dKl2XC