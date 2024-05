Delhi riots case: 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज

Highlights दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी वह 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी हैं उन्होंने इस मामले में नियमित जमानत की मांग की। यह उनकी दूसरी जमानत अर्जी थी

नई दिल्ली:दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी। वह 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी हैं। उन्होंने इस मामले में नियमित जमानत की मांग की। यह उनकी दूसरी जमानत अर्जी थी।

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उमर खालिद ने 2020 में 23 जगहों पर पूर्व नियोजित विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी परिणति दंगों में हुई। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस लेने के बाद, खालिद ने परिस्थितियों में बदलाव और अन्य आरोपियों के साथ समानता के आधार पर जमानत की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट का रुख किया। उमर खालिद का बचाव कर रहे वरिष्ठ वकील त्रिदीप पेस ने दिल्ली पुलिस की दलीलों पर सवाल उठाते हुए पूछा था, "क्या संदेश साझा करना एक आपराधिक या आतंकवादी कृत्य है?"

उन्होंने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की पहले की दलीलों का जवाब दिया, जिन्होंने दावा किया था कि खालिद राजनीति में लोगों और सोशल मीडिया पर अन्य लोगों के साथ कुछ लिंक साझा करके एक साजिश के तहत अपनी कहानी को बढ़ा रहा था। पेस ने तर्क दिया कि खालिद "सही आख्यान" साझा कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न समाचार एंकरों के बयानों का जिक्र करते हुए यह भी दावा किया कि खालिद के खिलाफ एक शातिर मीडिया ट्रायल हो रहा था, जो हर समय आरोप पत्र पढ़ रहे थे।

