Delhi rains updates: भारी बारिश से दिल्ली में तबाही, 2 की मौत, 2 घायल, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

Delhi rains updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम भारी बारिश के कारण अफरा-तफरी मच गई, जिससे शहर के बड़े हिस्से में पानी भर गया। प्रमुख सड़कें लगातार यातायात से भरी हुई थीं, और सड़कें नदियों में बदल जाने के कारण लोग फंसे हुए थे। मूसलाधार बारिश के कारण मौसम कार्यालय को राष्ट्रीय आकस्मिक बाढ़ मार्गदर्शन बुलेटिन में दिल्ली को चिंता वाले क्षेत्रों में शामिल करना पड़ा।

Have cautioned all officers to remain alert in light of the ongoing heavy downpour in Delhi. Apart from ensuring minimum inconvenience to people in general, they are advised to specifically address issues at sites prone to waterlogging, including coaching centres.