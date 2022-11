दिल्ली के प्राथमिक स्कूल फिर से खुलेंगे, हवा की गुणवत्ता को लेकर लगे ये प्रतिबंध हटेंगे

Highlights दिल्ली के प्राथमिक स्कूल बुधवार (9 नवंबर) से फिर से खुलने वाले हैं। दिल्ली एक्यूआई के खराब से बदतर होने के कारण पिछले सप्ताह स्कूलों को बंद कर दिया गया था। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए बाहरी गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध भी बुधवार से हटा लिए जाएंगे।

नई दिल्ली: हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार के साथ दिल्ली के प्राथमिक स्कूल बुधवार (9 नवंबर) से फिर से खुलने वाले हैं। राष्ट्रीय राजधानी में एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) के खराब से बदतर होने के कारण पिछले सप्ताह स्कूलों को बंद कर दिया गया था। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए बाहरी गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध भी बुधवार से हटा लिए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

राय ने कहा कि दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए और उनसे वरिष्ठ कक्षाओं की खुली गतिविधियों को रोक दिया गया। 9 नवंबर से प्राइमरी स्कूल खुलेंगे और खुली गतिविधियों पर लगी रोक हटाई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा लिया जाएगा और सरकारी कार्यालयों के लिए घर से काम करने के निर्देशों में संशोधन किया गया है।

