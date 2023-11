Delhi Pollution Update : सांसों पर "आपातकाल", एलजी ने केजरीवाल को मीटिंग के लिए बुलाया

Highlights दिल्ली की जहरीली हवा पर एलजी ने लिया संज्ञान राजनिवास पर सीएम केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री को बैठक के लिए बुलाया एलजी ने आज अपने दो कार्यक्रम रद्द करने की जानकारी दी

Delhi Pollution Update: राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर एक्यूआई 800 को पार कर गया है। दिल्ली अब गैस चेंबर का रूप ले चुकी है। दिल्ली में आगे किस तरह के हालात होंगे इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संज्ञान लिया है।

The situation arising out of air pollution in the City is extremely worrying. I have asked Hon'ble CM & Hon'ble Minister (Environment) for a meeting at Raj Niwas at 06:00 PM today, to take stock of the situation. — LG Delhi (@LtGovDelhi) November 3, 2023

उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को राजनिवास पर शाम छह बजे एक बैठक में हिस्सा लेन के लिए कहा है। इस बैठक में आगे दिल्ली की प्रदूषण को किस तरह से कम करना है क्या अन्य उपाय किए जा सकते हैं। इस पर एलजी, सीएम और पर्यावरण मंत्री अपनी बात रखेंगे।

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि सीएम चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गए हुए हैं।

I appeal to the people to remain indoors as much as possible and to not expose themselves- especially children & elderly to hazardous ambient conditions wherein AQI has reportedly crossed 800 at places. — LG Delhi (@LtGovDelhi) November 3, 2023

एलजी ने दिल्लीवालों से की अपील

एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के सभी लोगों से अपील की है कि वे जितना संभव हो सके घर के अंदर रहें। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर एक्यूआई 800 को पार कर गया है। वहा खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को खतरनाक परिवेश स्थितियों में न रखें। एलजी ने कहा कि मैंने योगमाया मंदिर और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के उर्स में अपने सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।

भाजपा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केजरीवाल पर कसा तंज

भाजपा सांसद और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। तिवारी ने कहा सांस लेने में तकलीफ हो रही है।

VIDEO | "It has become difficult to breath in Delhi. Research suggests that the average age of people of Delhi is decreasing by 12 years, however, Arvind Kejriwal has done nothing about it. He is busy in corruption and his politics," says BJP leader @ManojTiwariMP on Delhi's air… pic.twitter.com/zmX7ODNVoe — Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2023

