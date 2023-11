Delhi Pollution: वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच दिल्ली में सरकारी-निजी स्कूल अगले 2 दिनों तक रहेंगे बंद, केजरीवाल ने दिया आदेश

Highlights सीएम ने दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूलों को अगले दो दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की इस कदम का उद्देश्य छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करना है गुरुवार सुबह समग्र एक्यूआई (AQI) 343 तक पहुंच गया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होने के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सभी सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूलों को अगले दो दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करना है क्योंकि शहर खतरनाक वायु गुणवत्ता से जूझ रहा है।

शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में प्रदूषण का खतरनाक स्तर दिखा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार छठे दिन 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही, क्योंकि गुरुवार सुबह समग्र एक्यूआई (AQI) 343 तक पहुंच गया।

नोएडा के पड़ोसी शहरों का एक्यूआई 384 था और पीएम 10 की सघनता 397 थी, दोनों 'बहुत खराब' श्रेणी के अंतर्गत थे, जबकि गुरुग्राम का एक्यूआई 326 'खराब' श्रेणी के अंतर्गत और पीएम 10 की सघनता 195 'मध्यम' श्रेणी के अंतर्गत दर्ज की गई थी। दिल्ली सरकार ने भी निवासियों को सावधानी बरतने और बाहरी गतिविधियों को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

