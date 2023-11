Delhi Pollution: दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी, अगले चार दिनों तक कोहरे जैसी स्थिति से विजिबिलिटी होगी कम

Highlights दिल्ली में प्रदूषण भरी हवा से राहत नहीं मिल रही अगले चार दिनों तक रहेगा कोहरा पंजाब में पराली जलाने का काम जारी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गुरुवार सुबह 'गंभीर' श्रेणी में रही। शहर में अधिकांश स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के पार पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, बवाना में एक्यूआई 442, जहांगीरपुरी में 441, द्वारका में 416, अलीपुर में 415, आनंद विहार में 412, आईटीओ में 412 और दिल्ली हवाई अड्डे के पास 401 था।

यह घटनाक्रम भारत मौसम विज्ञान विभाग के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें कहा गया था कि चार दिनों तक उथले कोहरे जैसी स्थिति बने रहने की उम्मीद है। ऐसे में दिल्लीवासियों को राहत नहीं मिलने वाली है।

