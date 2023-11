Delhi Pollution: दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी, AQI 400 के पार; गुरुग्राम में BS-III पेट्रोल, BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

Delhi Pollution: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। बुधवार को सुबह 6 बजे दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रही।

वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान (SAFAR) का। पिछले कुछ दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 (गंभीर श्रेणी) को पार करने के बाद 356 दर्ज किया गया था। वर्तमान में, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण IV है शहर की वायु गुणवत्ता 'गंभीर प्लस' श्रेणी में गिरने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में इसे लागू किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी पर घनी जहरीली धुंध या 'स्मॉग' का प्रभाव जारी रहा, क्योंकि बुधवार को हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में रही। चारों तरफ धुआं-धुआं होने के कारण लोगों को देखने और सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार सुबह सड़कों पर लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है।

Air emergency: City chokes on smog as AQI remains in 'severe' zone



