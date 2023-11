Delhi Pollution: गैस चैंबर बनी दिल्ली, अस्पताल में भारी भीड़, जाने डॉक्टरों की राय

Highlights दिल्ली बनी गैस चैंबर, शरीर के सभी आंगों को कर रही प्रभावित अस्पतालों में 20 से 30 फीसदी मरीज बढ़ गए बाहर निकले तो शरीर को अच्छे से कवर करें

Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या में लगातार बढोतरी हो रही है। दिल्ली की इस गंभीर स्थिति में डॉक्टरों ने भी लोगों को सर्तक रहने के लिए चेतावनी जारी कर दी है।

#WATCH | On air pollution in Delhi, Dr. Sandeep Nayar, Principal Director, Chest and Respiratory Diseases, BLK-Max Super Speciality Hospital, says, "...This is a dangerous level. This is a gas chamber. If you go out, there is irritation in the eyes and pain in the throat of… pic.twitter.com/1RbpGmoU9i