Delhi Pollution: दिल्ली की हवा हुई जहरीली, पर्यावरण मंत्री बोले, 13 हॉटस्पॉट पर गंभीर है प्रदूषण

Highlights दिल्ली में ग्रेप-2 चरण लागू 13 हॉटस्पॉट पर गंभीर है प्रदूषण प्रदूषण रोकने के लिए उचित कदम उठाएगी दिल्ली सरकार

NEW DeLHI : दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रयासरत है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल ने राय ने दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण व ग्रेप के दूसरे चरण को लेकर 23 अक्टूबर को अधिकारियों के साथ बैठक की।

