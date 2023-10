वीडियो: दिल्ली में 'न्यूज़क्लिक' के कार्यालय को सील किया गया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जताई चिंता

Highlights दिल्ली में 'न्यूज़क्लिक' के कार्यालय को सील किया गया विशेष प्रकोष्ठ ने एक नया मामला दर्ज कर जांच शुरू की है मंगलवार को न्यूज़क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की गई

नई दिल्ली: मंगलवार को समाचार पोर्टल 'न्यूजक्लिक' और उससे जुड़े पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस की टीम ने छापेमारी की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने समाचार पोर्टल के बारे में केंद्रीय एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर ये अभियान चलाया। यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत न्यूज़क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों ने दिल्ली में 'न्यूज़क्लिक' के कार्यालय को सील कर दिया।

#WATCH | Delhi Police Special Cell officials seal the office of 'NewsClick' in Delhi



Delhi Police is conducting raids at different premises linked to NewsClick under UAPA and other sections today. pic.twitter.com/yc1faa5sQw