Bihar RCP Singh Aap Sab Ki Awaaz: भाजपा से टूटा नाता?, पीके की राह पर आरसीपी सिंह, विधानसभा 2025 में लड़ेंगे 243 सीट पर चुनाव

Highlights बिहार में शिक्षा व्यवस्था की कथित बदतर हालत पर हमला किया। प्रति व्यक्ति आय और शराबबंदी के निर्णय को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दो बार चर्चा की और उनकी सराहना की।

Bihar rcp singh Aap Sab Ki Awaaz: पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भाजपा से नाता तोड़ लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी बना ली। इसका नाम 'आप सबकी आवाज' (एएसए) है। पार्टी का प्रतीक एक आयताकार झंडा होगा, जिसमें सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला और सबसे नीचे नीला रंग होगा। चुनाव चिह्न मिलने पर पीला रंग पुतवा दिया जाएगा। भाजपा छोड़ चुके सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दो बार चर्चा की और उनकी सराहना की।

#WATCH | Patna, Bihar: Former Union Minister RCP Singh says "I have named my party Aap Sab Ki Awaaz' (ASA). the party symbol will be a rectangular flag which will have green at the top, yellow in the middle and blue at the bottom. The yellow colour in the middle will be painted… pic.twitter.com/moE6Ub5Z97