India vs New Zealand, 3rd Test 2024: मुंबई टेस्ट में नहीं खेलेंगे तेज बॉलर?, कोच गंभीर ने कहा-टीम में शामिल नहीं

Highlights तेज गेंदबाज ने 13 मैचों में 20.15 की औसत से 19 विकेट लिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने कहा कि राणा को टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया है। आगामी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी के लिए मुंबई आए हैं।

India vs New Zealand, 3rd Test 2024: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने गुरुवार को पुष्टि की कि अनकैप्ड सीमर हर्षित राणा मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीसरे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। राणा को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। कोच ने तीसरे टेस्ट से पहले अफवाहों पर सफाई दी। राणा 2024 में चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीज़न के ब्रेकआउट के बाद से भारत की सफेद गेंद वाली टीमों के साथ हैं। तेज गेंदबाज ने 13 मैचों में 20.15 की औसत से 19 विकेट लिए हैं।

"He is not included in the squad": Gambhir confirms Harshit Rana will not take part in Mumbai Test

