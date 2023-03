देखें वीडियो: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पहुंची दिल्ली पुलिस, स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने बताई वजह

Highlights कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची है। दिल्ली पुलिस कश्मीर के उन ‘यौन उत्पीड़न’ पीड़ितों के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके घर पहुंची है। बता दें कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि वे अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई कश्मीर महिलाओं से मिले थे जिनका रेप हुआ है।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। मौके पर पहुंचे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी (कानून-व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा का कहना है कि वे यहां राहुल गांधी से बात करने आए है। मामले में बोलते हुए सागर प्रीत हुड्डा ने बताया है कि वे ‘यौन उत्पीड़न’ पीड़ितों के बारे में जानकारी लेने के लिए कांग्रेस नेता के घर आए है।

दरअसल, राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यह दावा किया था कि कश्मीर में जब वे यात्रा कर रहे थे तो वे कई कई महिलाओं से मिले थे जिन लोगों ने कांग्रेस नेता से बताया था कि उनके साथ रेप हुआ है। ऐसे में पुलिस उनसे जानकारी लेने आई है ताकि पीड़तों को इंसाफ मिल सके, ऐसा पुलिस का कहना है।

Delhi | Special CP (L&O) Sagar Preet Hooda arrives at the residence of Congress MP Rahul Gandhi in connection with the notice that was served to him by police to seek information on the 'sexual harassment' victims that he mentioned in his speech during the Bharat Jodo Yatra. pic.twitter.com/WCAKxLdtZJ

राहुल गांधी से पूर्व में दिल्ली पुलिस ने मांगा था विवरण

दिल्ली पुलिस ‘‘महिलाओं के यौन उत्पीड़न’’ के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर उन्हें जारी नोटिस के सिलसिले में रविवार को यहां उनके आवास पहुंची है। अधिकारियों ने बताया कि विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा के नेतृत्व में पुलिस दल राहुल के 12 तुगलक लेन स्थित आवास पर पहुंचा है।

#WATCH | We've come here to talk to him. Rahul Gandhi gave a statement in Srinagar on Jan 30 that during Yatra he met several women & they told him that they had been raped...We're trying to get details from him so that justice can be given to victims: Special CP (L&O) SP Hooda pic.twitter.com/XDHru2VUMJ