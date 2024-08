दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, देखें पूरा विवरण

Highlights दिल्ली की आठ प्रमुख सड़कें मंगलवार को सुबह 4 बजे से 11 बजे तक आम जनता के लिए बंद इनमें नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और उसका लिंक रोड, राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड और आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक आउटर रिंग रोड शामिल इन रोडों में केवल वैध अनुमति वाले चुनिंदा वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 15 अगस्त को 'आजादी महोत्सव' के जश्न में डूबेगी। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने दिल्लीवासियों के लिए ट्रैफि एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सड़क बंद करने और वैकल्पिक मार्गों की घोषणा की गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली की आठ प्रमुख सड़कों को एक समयावधि के लिए जनता के लिए बंद रखा जाएगा।

ये आठ सड़कें नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और उसका लिंक रोड, राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड और आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक आउटर रिंग रोड हैं, जो मंगलवार को सुबह 4 बजे से 11 बजे तक आम जनता के लिए बंद रहेंगी और केवल वैध अनुमति वाले चुनिंदा वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।

परामर्श में कहा गया है कि रिहर्सल के लिए बिना पार्किंग लेबल वाले वाहनों को मंगलवार सुबह 4 बजे से 11 बजे तक सी-हेक्सागन, इंडिया गेट, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू प्वाइंट, ए प्वाइंट तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, जेएल नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन खट्टा और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड और निजामुद्दीन खट्टा से आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक सलीमगढ़ बाईपास होते हुए बाहरी रिंग रोड पर जाने से बचना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, एसपीएम मार्ग, 11 मूर्ति, मदर टेरेसा क्रिसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड के वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना चाहिए।

