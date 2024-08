दिल्ली पुलिस ने अलकायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के मंसूबों को किया नाकाम, 3 राज्यों से 14 को दबोचा

नई दिल्ली: देश के खिलाफ बड़ी साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया है जिसकी जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि उन्होंने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 14 लोगों को हिरासत में लेकर अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई और राज्य पुलिस बलों के सहयोग से की गई।

दिल्ली पुलिस का यह कदम काफी अहम है क्योंकि अलकायदा से जुड़े लोगों को गिरफ्तारी से कई बड़े खुलासे संभव है। दिल्ली पुलिस के बयान के अनुसार, आतंकी मॉड्यूल का नेतृत्व झारखंड के रांची के डॉक्टर इश्तियाक कर रहे थे और उनका उद्देश्य देश में गंभीर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के साथ-साथ 'खिलाफत' की घोषणा करना था।

हिरासत में लिए गए लोगों ने हथियार चलाने सहित विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हथियारों के प्रशिक्षण के दौरान राजस्थान के भिवाड़ी से छह लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा, पूछताछ के लिए झारखंड और उत्तर प्रदेश से आठ लोगों को हिरासत में लिया गया।

#DelhiPolice's Special Cell busts an Al-Qaeda-inspired module by detaining six individuals from Bhiwadi, Rajasthan.