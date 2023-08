Delhi Ordinance Bill: लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ दिल्ली सेवा विधेयक

Highlights सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को अध्यादेश जारी किया था जो दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए प्राधिकरण बनाता है दिल्ली की निर्वाचित सरकार का कानून और व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मामलों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर नियंत्रण है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र का अध्यादेश, गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। केंद्र ने 19 मई को अध्यादेश जारी किया था जो दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए प्राधिकरण बनाता है। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद लाया गया था कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार का कानून और व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मामलों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर नियंत्रण है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पर बहस के दौरान कहा कि “सेवाएँ हमेशा केंद्र सरकार के पास रही हैं। कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या की है। 1993 से 2015 तक किसी मुख्यमंत्री ने लड़ाई नहीं लड़ी। कोई लड़ाई नहीं हुई क्योंकि जो भी सरकार बनी उसका लक्ष्य लोगों की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वे सत्ता चाहते हैं तो वे लड़ेंगे।"

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah says, "Even after the I.N.D.I.A. alliance, PM Modi will become the Prime Minister again with full majority...All bills are important & you should have been present in House...After this (Delhi Services bill) bill is passed the alliance will… pic.twitter.com/soZV8Da4mW