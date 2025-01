Delhi-NCR fog Alert: दिल्ली में आज भारी बारिश की आशंका, घने कोहरे के साथ तापमान में होगी गिरावट

Delhi-NCR fog Alert:दिल्ली और एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। शनिवार की सुबह कोहरे के साथ दिल्ली में हुई जिससे गाड़ियों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घना कोहरा छाया रहने के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) ने रात में कई एडवाइजरी जारी कीं, जिसमें यात्रियों से उड़ानों की स्थिति के बारे में अपडेट रहने के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने को कहा गया। कोहरे के कारण शुक्रवार को भी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य इलाकों में दृश्यता शून्य हो गई, जिसके कारण 100 से अधिक उड़ानें और कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

घना कोहरा दिल्ली में खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच आया है, जो शुक्रवार को 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गई, वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह-सुबह 400 से ऊपर चला गया और शाम 4 बजे 397 पर आ गया।

शनिवार सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखा गया, जिस दिन शून्य दृश्यता की स्थिति के कारण 100 उड़ानें और कई ट्रेनें देरी से चल रही थीं। शुक्रवार रात 10:43 बजे से, दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे ने यात्रियों को कई सलाह जारी की, जिसमें उन्हें एयरलाइनरों से उड़ान की स्थिति की जांच करने के लिए कहा गया, क्योंकि उन उड़ानों पर संभावित प्रभाव पड़ा है जो CAT III का अनुपालन नहीं करती हैं, जो कम दृश्यता की स्थिति में संचालन की अनुमति देती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम है, और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है। आईएमडी ने सप्ताहांत में हल्की बारिश और गरज के साथ बादल छाए रहने और सुबह कुछ इलाकों में घने कोहरे की भविष्यवाणी की थी।

आईएमडी ने दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है क्योंकि शहर में 11 और 12 जनवरी को सप्ताहांत में भारी बारिश होने की उम्मीद है। दिल्ली मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि रात के तापमान में और गिरावट होने की उम्मीद है।

