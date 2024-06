Delhi Rain: झमाझम बारिश ने की दिल्ली मेट्रो की रफ्तार धीमी, कई स्टेशनों पर सेवाएं प्रभावित, यहां करें चेक

Delhi Rain: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार तड़के से लगातार हो रही बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। दिल्लीवासियों के लिए शुक्रवार की सुबह जलभराव देखने से हुई। दिल्ली के कई हिस्सों में निकासी की समस्या के कारण बारिश के बाद जलभराव देखा गया।

जिससे कई गाड़ियां सड़कों पर खड़ी नजर आई तो कई गहरे पानी में फंस गई। मिंटो रोड, फिरोजशाह रोड, सफरजंग रोड, ग्रीन पार्क आदि जगहों पर सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। एक तरफ जहां सड़कें पानी से लबालब है वहीं, दिल्ली मेट्रो भी बारिश के कारण थम सी गई है।

डीएमआरसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सभी को सूचना दी कि आज भारी बारिश के कारण मेट्रो सेवा प्रभावित हुई है। ऐसे में लोगों को तय समय लेकर घरों से निकलने की सलाह दी गई है।

एक्स पर डीएमआरसी ने पोस्ट कर लिखा, "भारी बारिश के कारण यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश/निकास बंद है। साथ ही, दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन से टर्मिनल 1-आईजीआई एयरपोर्ट तक शटल सेवा को निलंबित कर दिया गया है। अन्य सभी लाइनों पर सामान्य सेवा जारी है।"

Service Update



Due to heavy rains, entry/exit is closed at Yashobhoomi Dwarka Sector - 25 Metro station.



Also, the shuttle service from Delhi Aerocity Metro station to Terminal 1-IGI Airport has been suspended.



Normal service on all other lines.