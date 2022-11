वायरल वीडियोः टिकट बंटवारे को लेकर कैमरे के सामने दिल्ली में आप विधायक गुलाब सिंह यादव की पिटाई, ऐसे भागकर बचाई जान, पहुंचे थाने

Highlights वीडियो में गुलाब सिंह यादव को पिटाई के दौरान भागते हुए देखा जा सकता है। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह टिकट बिक्री को लेकर आप कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया थी। भाजपा टिकिट बेचने के बेबुनियादी आरोप लगवा रही है अभी में छावला थाने में हूंः गुलाब सिंह यादव

नयी दिल्लीः सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव की पिटाई का एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एमसीडी के चुनाव में टिकट वितरण के मुद्दे पर कहासुनी हो जाने पर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव की कथित रूप से पिटाई की। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह टिकट बिक्री को लेकर आप कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया थी, जिसका विधायक गुलाब सिंह यादव ने कड़ा विरोध किया था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

वीडियो में गुलाब सिंह आप कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं। और उनसे कहासुनी हो रही है। कुछ ही देर में वहां मौजूद लोग उनसे हाथापाई करने लगते हैं जिसके बाद कई उनपर टूट पड़ते हैं। उग्र कार्यकर्ताओं को देख गुलाब सिंह वहां से भागने लगते हैं। पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम हर्षवर्धन ने बताया कि टिकट वितरण के मुद्दे पर कहासुनी हुई जिसके फलस्वरूप कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने यादव के साथ कथित धक्कामुक्की की। उन्होंने कहा, ‘‘ उनका मेडिकल परीक्षण किया गया है लेकिन कोई अंदरूनी चोट नहीं मिली। बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।’’ भाजपा और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर आप पर निशाना साधा। गुलाब यादव ने टिकट बेचने के आरोपों से इनकार किया है।

भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस वीडियो को साझा करते हुए आप पर हमला बोला। भाजपा नेता ने लिखा- 'ईमानदार राजनीति' के नाट्य नाटक में लिप्त पार्टी के अभूतपूर्व दृश्य। आप का भ्रष्टाचार ऐसा है कि आप के सदस्य भी अपने विधायकों को नहीं बख्श रहे! आगामी एमसीडी चुनावों में भी इसी तरह के नतीजे उनका इंतजार कर रहे हैं।''

