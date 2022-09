भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने AAP नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस

Highlights आप नेता आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मीन शाह को भेजा नोटिस आप नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और एलजी के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाने पर एलजी ने लिया एक्शन आप नेताओं ने एलजी वीके सक्सेना पर लगाया खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोप पर एलजी ने एक्शन लेते हुए उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। उपराज्यपाल ने आप नेता आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मीन शाह को भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और एलजी के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा। साथ ही आप नेताओं से इस पर अगले 48 घंटे में जवाब देने को कहा गया है।

आप नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि वीके सक्सेना ने केवीआईसी में अपने कार्यालय के दौरान अपनी बेटी को मुंबई में खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइन का ठेका अवैध रूप से दिया था। आप नेताओं ने पीएम मोदी से एलजी की बर्खास्तगी की मांग की थी।

सोमवार को इन आरोपों को झूठा और मानहानि के योग्य मानते हुए उपराज्यपाल ने कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया, जिसके बाद आप नेताओं को एलजी की तरफ से कानूनी नोटिस भेजा गया है। कानूनी नोटिस में उपराज्यपाल ने अपनी छवि खराब करने और फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया है। बता दें कि बीते सप्ताह आप नेता दुर्गेश पाठक ने एलजी पर 1,400 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया था।

Delhi Lt Governor VK Saxena sent a legal notice to AAP leaders - Atishi, Durgesh Pathak, Saurabh Bharadwaj, Sanjay Singh and Jasmine Shah for alleging corruption charges & raising defamatory slogans against the LG. AAP leaders asked to reply on this within the next 48hrs.